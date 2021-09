Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Sixt. Es scheint neue Fantasie in den Kurs zu kommen, die Aktie ist heute deutlich im Aufwind. Das liegt zunächst an einer Studie von Warburg Research. Außerdem gibt es spannende Pläne mit einer Intel-Tochter. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.