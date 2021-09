... Wasserstoff. Nicht auf Photovoltaik und Windkraft, sondern auf regenerativ erzeugten Wasserstoff will sich der bisher eher fossil orientierte Konzern künftig fokussieren.



Man werde eher Ausschüttungen an die Aktionäre vornehmen, als die Mittel in Solar- und Windprojekte zu investieren. So sah es zumindest der aktuelle CEO Michael Wirth im Interview auf CNBC. Wirth, u.a. ein versierter Raffinerie-Experte, verwies auf aktuell stark nachlassende operative Ergebnisse von Wind- und Solar-Projekten.



CHEVRON werde auch bei den neuen Energie-Aktivitäten diszipliniert mit den verfügbaren Mitteln umgehen, so der CEO.



Dies ist ein Auszug aus der heutigen Bernecker Daily



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

CHEVRON-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de