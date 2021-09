FRANKFURT (dpa-AFX) - Am letzten Handelstag mit 30 Indexwerten hat sich der Dax am Freitag von seiner freundlichen Seite gezeigt. Der deutsche Leitindex stand am Morgen um 0,52 Prozent höher bei 15 732,83 Punkten, nachdem er es gleich vom Start weg über die zuletzt hart umkämpfte Marke von 15 700 Zählern geschafft hatte.

Der MDax der 60 mittelgroßen Börsenwerte rückte im frühen Handel um 0,87 Prozent auf 35 868,61 Zähler vor. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 zog um 0,96 Prozent auf 4209,77 Punkte an.

Die Stimmung im Handel ist laut Börsianern angesichts Inflations- und Konjunktursorgen und den unklaren weiteren Schritten der US-Notenbank Fed indes weiter von Unsicherheit geprägt.

Für Schwankungen könnte vor dem Wochenende nun der sogenannte große Verfallstag mit auslaufenden Terminkontrakten auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen sorgen. Vom "Großen Verfall" sprechen Börsianer dann, wenn der letzte Handelstag aller vier Derivate-Typen, also der Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien, auf denselben Tag fällt. Aktienkurse und auch ganze Indizes sind dann auch ohne konkrete Nachrichten besonders schwankungsanfällig.

Auf Unternehmensseite war die Nachrichtenlage eher dünn. Für Schlagzeilen sorgte die Commerzbank . Hier gibt es einen Bericht im "Handelsblatt", wonach der Finanzinvestor Cerberus Interesse an den vom Bund gehaltenen Aktien zeigt. Dies beflügelt laut Händlern die Fantasie der Investoren. Commerzbank-Aktien waren in der Frühe gefragt und setzten sich mit einem Kursplus von mehr als vier Prozent an die MDax-Spitze.

In den vergangenen Monaten hatten sich die Commerzbank-Papiere äußerst schwer getan. Seit dem Zwischenhoch Anfang Juni hatte der Kurs deutlich nachgegeben. Auch europaweit waren Banken gefragt. Deutsche Bank legten um 0,85 Prozent zu.

Continental waren Spitzenreiter im Dax. Sie erholten sich mit rund 2,3 Prozent Zuwachs ein Stück weit von dem jüngsten Kursknick nach der Abspaltung des Antriebstechnikspezialisten Vitesco .

Vitesco-Papiere rückten um rund 0,6 Prozent auf zuletzt 59,23 Euro vor, nach einem eher durchwachsenen Börsenstart am Donnerstag. Für etwas Rückenwind sorgten positive Expertenstimmen. Erste Analysten sehen ordentliches Kurspotenzial. Die Deutsche Bank etwa nahm die Beobachtung der Papiere mit einer Kaufempfehlung auf. Das Kerngeschäft der Firmna verspreche ordentliches Umsatz- und Ergebniswachstum, urteilte Analyst Christoph Laskawi.

In den hinteren Börsenreihen stachen die Aktien des Autovermieters Sixt heraus, sie brachen mit einem Aufschlag von mehr als fünf Prozent über die 100-Tage-Linie aus und erreichten ein Hoch seit Juni.

Nach Handelsschluss wird der Dax aufgestockt. Mit Aktien wie Zalando oder Hellofresh wird das wichtigste deutsche Börsenbarometer jünger und bunter. Von Montag an verfügt der Leitindex dann über 40 Werte, darunter befindet sich mit Airbus auch ein weiteres Schwergewicht./tav/jha/

DE0005439004, DE0005140008, NL0000235190, DE0007231326, DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145, DE000CBK1001, DE000ZAL1111, DE000A161408, DE000VTSC017