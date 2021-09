Novartis hat neue Daten zu seiner Radioligandentherapie 177Lu-PSMA-617 am Fachkongress ESMO präsentiert. So habe eine Behandlung mit der Novartis-Therapie in Kombination mit einer Standardtherapie bei Patienten mit einer bestimmten Form von Prostatakrebs zu einer besseren Lebensqualität (HRQoL) geführt, wie der Konzern am Freitag in Basel mitteilte.Dabei wurden Patienten behandelt, die an metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakrebs (mCRPC) leiden. Viele Patienten mit mCRPC leben laut Mitteilung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...