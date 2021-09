Mainz (ots) -2021 wird zum 42. Mal der ZDF-"aspekte"-Literaturpreis für das beste literarische Debüt des Jahres verliehen. Das Finale haben vier Romane erreicht:Timon Karl Kaleyta "Die Geschichte eines einfachen Mannes" (Piper), Lisa Krusche "Unsere anarchistischen Herzen" (S. Fischer), Ariane Koch "Die Aufdrängung" (edition suhrkamp) und Mithu Sanyal "Identitti" (Hanser).Die Preisverleihung findet am Donnerstag, 21. Oktober 2021, 11.00 Uhr, auf dem "Blauen Sofa" im Rahmen der Frankfurter Buchmesse statt. Die Preisträgerin oder der Preisträger wird in der "aspekte"-Sendung am Freitag, 22. Oktober 2021, 23.30 Uhr im ZDF, vorgestellt.Mitglieder der diesjährigen Jury sind Mara Delius (Die Welt) Daniel Fiedler (ZDF), David Hugendick (ZEIT Online), Ludwig Lohmann (Buchhändler) und Nicola Steiner (Literaturclub, SRF).Das ZDF vergibt den "aspekte"-Literaturpreis seit 1979 für das beste deutschsprachige Prosa-Debüt. Er ist mit 10.000 Euro dotiert. Der Preis war in der Vergangenheit oft Start einer großen literarischen Karriere. Mit ihm wurden Autoren und Autorinnen wie Deniz Ohde, Vea Kaiser, Katja Petrowskaja, Thomas Hürlimann, Ingo Schulze, Zoë Jenny, Stephan Thome, Eugen Ruge, Hanns-Josef Ortheil, die spätere Büchner-Preisträgerin Felicitas Hoppe und die spätere Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller ausgezeichnet.Ansprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 - 2099-1096;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/aspektePressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/aspekte-2/"Das blaue Sofa" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/kultur/das-blaue-sofaPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5022752