Bei Gazprom läuft es operativ rund - wie unschwer am Kursverlauf zu erkennen ist. Der stetig steigende Gaspreis verhilft dem Kurs zu neuen Hochs und lässt beim weltgrößten Erdgasproduzenten natürlich ordentlich die Kasse klingeln. Das Management hat nun beschlossen, sprichwörtlich, noch mehr Gas zu geben. So sollen die Gesamtinvestitionen für 2021 jetzt noch um satte 30 Prozent erhöht werden. Demnach peilt der Vorstand eine Summe von 1,185 Billionen Rubel (umgerechnet 13,9 Milliarden Euro) an. Zuvor ...

