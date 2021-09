NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Totalenergies von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 55 auf 48 Euro gesenkt. Totalenergies sei eine Aktie von hoher Qualität, doch es gebe es derzeit kaum Treiber für eine weiter überdurchschnittliche Kursentwicklung, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Der Wandel von der "old economy" zur "new economy" werde für Energie-Aktien profitabel ausgehen, so Malek./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2021 / 22:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2021 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120271

