Berlin (www.anleihencheck.de) - Unterschiedlicher konnten die Verhaltensweisen der Schwellenländer und der Industrienationen in den letzten Monaten nicht sein, so Jens Herdack, CEFA, CIIA bei der Weberbank.Während in den Industrienationen weiter kräftig Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen und Bevölkerung umgesetzt würden und auch die Notenbanken "noch" konjunkturfördernd agieren würden, seien die Schwellenländer sehr viel weniger mit Stützungsmaßnahmen aktiv geworden. China habe schon seit Ausbruch der Pandemie eher verhalten agiert. In den letzten Monaten seien darüber hinaus auch noch zusätzliche eher wirtschaftsdämpfende Maßnahmen hinzugekommen. So ging die chinesische Regierung zahlreiche Fehlentwicklungen im Land an, so die Analysten der Weberbank. ...

