Seit 2018 versucht Continental die Tochter Vitesco Technologies verkaufen. Jetzt geht sie per Spin-off direkt an die Börse und die eigenen Aktionäre.Die Volatilität beim Spin-off von Vitesco Technologies (DE000VTSC017) ist ausgesprochen gross. Die Continental (DE0005439004) Tochter wurde mit einer Marktkapitalisierung von 2,4 Mrd. Euro ins Rennen geschickt. Das liegt weit unter den Erwartungen der Analysten. Im Vorfeld gingen die Schätzungen in Richtung 4,4 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn startet die Vitesco-Aktie mit einem Kurs von 59,80 Euro. ...

