SIXT & Mobileye mit Robotaxis in München

Der deutsche Mobilitätsdienstleister & Autovermieter SIXT steigt in autonomes Fahren ein.



Mit einer Intel-Tochtergesellschaft startet SIXT ein Pilotprojekt in München. Nachdem im Mai autonome Wagen auf Bundesebene genehmigt wurden (in bestimmten Gebieten sowie mit menschlicher Übersicht) wagt der SDAX®-Konzern einen ersten Schritt in diese Richtung. Der Co-Chef vom Familienkonzern Sixt, Alexander Sixt, sagte, dass dies das Wachstum der Plattform ONE expandiere und die Marke digital vorantreiben soll.

SIXT war als Mietwagenanbieter von der Coronakrise zuvor stark getroffen, da der Pandemie Reiseabbrüche folgten. Auch im ersten Quartal 2021 machte der Konzern ein vorsteuerliches Minus von 14 Millionen Euro.





