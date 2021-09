ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 144 Euro belassen. Analyst David Lesne passte in einer am Freitag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell an die vollzogene Abspaltung der Antriebstechniksparte Vitesco an. Seine Kaufempfehlung behielt er bei, weil 2021 ein Wendepunkt bedeuten dürfte für die Gewinndynamik. Die Vitesco-Abspaltung dürfte die Transparenz verbessern und weiter Werte freisetzen. Ungeachtet höherer Investitionen für längere Zeit sei der Bereich Fahrer-Assistenzsysteme profitabel und werfe branchenweit die höchsten Gewinnmargen ab./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2021 / 19:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2021 / 19:23 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005439004

