Börsenradio.at: Wann endet die Börsenruhe? Alois Wögerbauer: "Zwei Themen beschäftigen: Inflation und China" - Alois Wögerbauer - Welches Ausmaß hat die Evergrande-Geschichte?

Heinersreuth (pta013/17.09.2021/11:28) - Hier geht es direkt zum Radiointerview:

https://www.boersenradio.at/page/playlist/180/wann_endet_die_b%C3%B6rsenruhe?_alois_w%C3%B6gerbauer:_

Dass es den Sommer über ruhig bleibt, hatte Alois Wögerbauer richtig prognostiziert. Wann kommt aber wieder Bewegung rein und welche Faktoren spielen dafür eine Rolle? "Zwei Themen beschäftigen: Inflation und China". Bei der Inflation sei es vor allem wichtig, ob auch Lohndruck hinzukommt und auf die Margensituation der Unternehmen wirkt. In China ist die Situation noch schwieriger einzuschätzen: Schieflage in der Immobilienbranche mit Evergrande, Regulation bei Bildungsfirmen und im Computerspielesektor, mögliche Zerschlagung von Alipay. "Aus meiner Sicht ist es historisch, was hier passiert. Das wird überraschend wenig in europäischen Medien thematisiert. Es ist im Prinzip ein Rückfall in ein Schema des Kommunismus!"

