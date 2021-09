Am 16. November, parallel zur MEDICA, sind innovative Startups und Growth Companies, Investoren und Industriepartner eingeladen, sich einen Tag persönlich im Maritim Hotel Düsseldorf auf der diesjährigen DxPx Conference EU zu begegnen. Als etablierte Partnering Conference mit den Schwerpunkten Diagnostics, Digital Health, Precision Medicine und Life Science Tools verbindet die DxPx World Series of Industry Investor Partnering Conferences jährlich mehrere hundert Führungskräfte. Dieses Jahr findet vom 12. bis 20. November 8 Tage digitales Partnering statt, um maximale Flexibilität und Networking Möglichkeiten zu gewährleisten. Für Teilnehmer stellt dies eine perfekte Gelegenheit dar, über Finanzierung, Lizenzierung und M&A-Partnerschaften zu verhandeln.

Das Programm der DxPx Conference am 16. November im Maritim Hotel in Düsseldorf beinhaltet Podiumsdiskussionen zu brandheißen Themen der Branche und, dieses Jahr erstmals auf der DxPx, Kamingespräche mit renommierten Referenten. Außerdem ist ein spannender Showdown der 42PLUS1 Pitch Award-Finalisten zu erwarten, die sich um eine Finanzierung in Höhe von 1.500.000 US-Dollar bewerben.

"Wir sind davon überzeugt, dass Konferenzen und Ausstellungen gerade auch in herausfordernden Zeiten ein idealer Weg sind, um wertvolle fachliche Kontakte zu knüpfen und sich miteinander auszutauschen", erklärt Dr. Mirko Stange, Initiator der DxPx Conference und des 42PLUS1 Pitch Awards. Mit starken Knowledge Partnern wie Brown Gibbons Lang Company, McDermott Will Emery, McKinsey Company, Preqin, Silversky LifeSciences und dem Gold Sponsor Roche ist die DxPx Conference ein wichtiger Termin für Fachleute der Branche. Die empfohlenen Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind vor Ort gewährleistet.

In der begleitenden Ausstellung präsentiert die nächste Generation von Startups und Growth Companies ihre Innovationen. Während die Aussteller die Freiheit genießen, sich voll und ganz auf Networking und Partnering zu konzentrieren, kümmert sich das DxPx Team um die perfekte Organisation und den Aufbau der Stände. Mit diesem Rundum-Service bietet DxPx einen besonderen Komfort für Aussteller und internationale Teilnehmer. "Die Unterstützung von Startups und Growth Companies ist das Herz und die Seele von DxPx. Wir wollen den Innovatoren und Visionären unserer Branchen eine Plattform bieten mit einer eigenen Ausstellung sowie dem 42PLUS1 Pitch Award", freut sich Jessica Stolzenberg als Projektleiterin auf eine weitere erfolgreiche DxPx Conference.

Tickets sind ab sofort unter www.dxpx-conference.com/tickets erhältlich; Preise liegen zwischen 750€ für Startups und Growth Companies und bis zu 1.000€ für Branchenexperten und 4.000€ für Dienstleister. Investoren können Freikarten für die erste Person des Unternehmens einlösen. Die Full-Service-Messestände können für 4.500€ gebucht werden und beinhalten einen Platz im stark frequentierten Ausstellungsbereich, Druck und Aufbau des Standes sowie zwei Konferenztickets.

42PLUS1:

Mit einem Investitionsvolumen von 1.500.000 USD ist 42PLUS1 der höchstdotierte, branchenspezifische Pitch Award in Europa und einer der größten weltweit, der sich der Diagnostic, Digital Health, Precision Medicine und Life Science Tool Branche widmet. Dies verdeutlicht das Engagement von SLS Partnering, Startups und Growth Companies zu unterstützen und setzt damit einen weiteren Meilenstein in der DxPx Galaxy.

www.42plus1.com

DxPx:

DxPx wurde erstmals 2019 veranstaltet, als internationale Partnering-Konferenz für Investoren und Industrie für Führungskräfte aus den Branchen Diagnostics, Precision Medicine und Life Science Tools, mit der Intention, Finanzierungs-, Lizenz- und M&A-Möglichkeiten zu erschließen. Die jährliche Flaggschiff-Konferenz findet inzwischen jedes Jahr im November in Düsseldorf statt und wird das ganze Jahr über von Satellitenkonferenzen in den USA und China begleitet.

www.dxpx-conference.com

SLS Partnering

SLS Partnering ist eine Event- und Marketingagentur, die ihre Dienstleistungen auf die spezifischen Bedürfnisse der Life-Science-Branche zugeschnitten hat. Sie wurde von Wissenschaftlern und Marketingspezialisten entwickelt und ist ein zuverlässiger Partner, um Technologien und wissenschaftliche Inhalte zu jener hochwertigen Marktreife zu bringen, die bei Kunden und Investoren Interesse und Emotionen weckt.

