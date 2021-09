STOCKHOLM (IT-Times) - Der schwedische Call-Identification-Service Truecaller strebt an die Börse und will einen Teil seiner Aktien an der Nasdaq Stockholm notieren lassen. Geplant ist eine Notierung der Aktie des Unternehmens an der Computerbörse Nasdaq in Stockholm. Truecaller entwickelt eine Plattform...

Den vollständigen Artikel lesen ...