Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Neu in Stuttgart handelbar ist eine Anleihe (ISIN US92343VGL27/ WKN A3KVXR) von Verizon Communications, die zum 03.09.2041 fällig wird, so die Börse Stuttgart.Hier betrage das Emissionsvolumen eine Milliarde US-Dollar. Dabei gewähre das US-Telekommunikationsunternehmen seinen Gläubigern bei den halbjährlichen Zinszahlungen einen Kupon von 2,85%. Die nächste Zinszahlung finde somit am 03.03.2022 statt. ...

