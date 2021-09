In dieser Folge des Digital Insurance Podcast spricht Digital-Experte Jonas Piela mit Nikolaus Sühr, CEO und Co-Gründer von KASKO und Host des Connecting Insurance Podcast. Dabei geht ist unter anderem um die Frage, was nötig ist, um mit Embedded Insurance Versicherungsprodukte an den Kunden zu liefern? Nikolaus Sühr ist nicht nur Gründer, sondern verfügt auch über zehn Jahre Berufserfahrung im Versicherungsbereich auf den Gebieten Vertriebsbereich, Produktmanagement und Strategieberatung. Das Start-up ...

