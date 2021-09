Der Wandel in der Autoindustrie schreitet immer schneller voran. Dank großzügiger Investitionen des Staates entscheiden sich immer mehr Menschen für elektrisch betriebene Autos. In Deutschland hat nun das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) die Änderung der Förderrichtlinie und die Verlängerung der Kaufprämien bis 2025 in die Ressortabstimmung gegeben. Der Entwurf sieht nun strengere Regeln für die Fördergelder von Plug-in-Hybriden vor. So soll ab dem 1. Oktober 2022 das CO2-Kriterium ...

Den vollständigen Artikel lesen ...