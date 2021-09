Die Aktie der Lucid Group hat am Donnerstag deutlich zugelegt. Der Roll-out der ersten Modelle hat begonnen. Zudem gab es eine Kaufempfehlung der Bank of America.Die Analysten der Bank of America bezeichneten Lucid als einen Mix aus Tesla und Ferrari. Analyst John Murphy lobte das Managementteam von Lucid (LCID), seine "wichtigen Wettbewerbsvorteile" wie die Formel-E-Technologie und das "interessante, attraktive Produkt", die Ultra-Luxus-Limousine Lucid Air. Das Kursziel von Murphy und seinem Team ...

Den vollständigen Artikel lesen ...