Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am 26. September 2021 um 10:30 Uhr in der Erich-Kästner-Grundschule, Bachstelzenweg 2-8, Berlin-Dahlem, seine Stimme zur Bundestagswahl 2021 abgeben.Bei dieser Gelegenheit wird der Bundespräsident zusammen mit Bundeswahlleiter Georg Thiel den vor Ort aktiven Wahlhelferinnen und Wahlhelfern - symbolisch für alle über 650.000 an diesem Tag im Land tätigen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer - seinen Dank für ihren Einsatz aussprechen.Hinweise für die Redaktionen:* Aufgrund der geltenden Infektionsschutzmaßnahmen ist die Teilnahme vonJournalistinnen und Journalisten nur begrenzt möglich.* Die Zu- bzw. Absagen erfolgen nach Ablauf der Akkreditierungsfrist amDonnerstag, 23. September 2021, 12.00 Uhr.* Journalistinnen und Journalisten melden sich bitte unter Angabe von Name,Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort und Medium beim BezirkswahlamtSteglitz-Zehlendorf an. Ansprechpartnerin ist Heike Schütte,E-Mail: heike.schuette@ba-sz.berlin.de, Tel.: 030 90299-4100.Die vollständige Pressemitteilung ist im Internetangebot des Bundeswahlleiters unter http://www.bundeswahlleiter.de zu finden.