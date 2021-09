Hallo zum letzten "eMobility update" für diese Woche. Unsere Sendung wird präsentiert von Tank & Rast, Ihrem Mobilitätspartner auf der Autobahn! Und das sind unsere Themen: Xpeng bringt P5 in China auf den Markt ++ BMW i5 soll 2023 kommen ++ Ladepad am Taxistand ++ 300.000 Ladestationen für Dänemark ++ Und autonomes Ridepooling in Hamburg ++ #1 - Xpeng bringt P5 in China auf den Markt Xpeng hat sein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...