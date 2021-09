17.09.2021Im Geschäftsjahr 2020 erwirtschaftete die Biotest AG (ISIN: DE0005227235) Gruppe Umsatzerlöse in Höhe von 484,2 Mio, nach 419,1 Mio im Vorjahr. Trotz einem Umsatzanstieg von 15,5 % blieb man in den roten Zahlen: Minus 31,4 Mio EUR nach Steuern. Hauptgrund das ambitionierte Investitionsprogramm "Biotest NEXT Level" mit knapp 80 Mio in 2020. Und für 2021 sollen weitere rund 80 Mio "für die Zukunft" investiert werden. Frage ist nun: Wer hat was davon? Seit Monaten bekannt war, dass der chinesische Hauptaktionär mit knapp 90% der Stammaktien bereits drei Jahre nach der Übernahme über Veränderungen/Beteiligungsverkauf ...

