... aus Verteuerungen auf der Beschaffungsseite: Der US-amerikanische Hersteller verschiedenster "Engineered Materials" liefert Grundstoffe für ein Produktspektrum von der Serviette bis zum Kaffeefilter. Das Sortiment reicht bis hin zu Mundschutz, umfasst aber auch Laminate und Tapeten.



Für den Bereich Composite Fiber (zusammengesetzte Fasern) kündigte GLATFELTER nun eine sofortige Preiserhöhung von generell 12 % an. Was in Einzelfällen aufgrund bestehender Verträge nicht direkt umsetzbar sein wird. Bisher habe man versucht, gestiegene Kosten durch Steigerung der Effizienz aufzufangen, was zunehmend an Grenzen gestoßen ist. Leichte Preisanpassungen hatte man in diesem Jahr schon vorgenommen.



Die Aktie der GLATFELTER CORPORATION (NYSE-Kürzel: GLT, im S&P SmallCap 600 enthalten) bewegt sich seit sieben Jahren im Abwärtstrend. Von rund 30 führte die Fahrt auf 10 $ im Tief. Heute vorbörslich + 1,0 % auf 14,50 €.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



