Leipzig (ots) -Das Thema bei "Fakt ist! Aus Dresden" am Montag, 20.09.2021: Bereits 20.30 Uhr als Livestream bei MDR.DE, 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen sowie in der ARD-Mediathek.Diese Bundestagswahl ist besonders: Die "Merkeljahre" neigen sich dem Ende entgegen. Was danach kommt ist höchst ungewiss. Auch der Wahlkampf scheint einzigartig: An Überraschungen mangelte es nicht. Die längst abgeschriebene SPD im Umfragehoch, die energievoll gestarteten Grünen haben deutlich an Schwung verloren. Glaubt man Umfragen, ergeben sich so viele Bündnis-Optionen wie nie zuvor. Die Wählerschaft ist launisch, ja unentschieden.Woran liegt das? Ging es in diesem Wahlkampf zu viel um das politische Personal und deren Patzer und Affären? Empörungswellen zogen - befeuert durch Medien und die Sozialen Netzwerke - durch das Land. Kritische Stimmen sagen, dass manche Politikerinnen und Politiker gerade deswegen auf Inhaltsleere setzen - um nicht anzuecken.Welche Sachthemen erreichen überhaupt noch die Wählerschaft? Bleibt da mehr als Schlagworte wie "Lastenfahrrad" oder "12-Euro-Mindestlohn"? Welche Themen wären besonders wichtig für Ostdeutschland?Darüber diskutiert Andreas F. Rook bei "Fakt ist! Aus Dresden" am Montagabend mit seinen Gästen:- Natasha Kößl, Erstwählerin- Torsten Kleditzsch, Chefredakteur "Freie Presse"- Jonas Greiner, Kabarettist und Comedian- Benjamin Höhne, Politikwissenschaftler