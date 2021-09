Berlin (ots) -Der Nachrichtensender WELT gewinnt Janina Mütze, Gründerin und Geschäftsführerin des Meinungsforschungsunternehmens Civey, als Expertin für Wahlanalysen und Umfragen. Bereits in den letzten Monaten hat die Unternehmerin mit aktuellen Daten politische Debatten im Berliner Studio des Senders eingeordnet. Auch zukünftig wird sie wöchentlich Civey-Umfragen zu den Themen der Woche vorstellen.Am Wahlsonntag wird Janina Mütze in der ganztägigen Sendestrecke "Kampf ums Kanzleramt - Tag der Entscheidung" Daten präsentieren, die das Tech-Unternehmen fortlaufend seit dem Frühjahr erhoben hat und die einmalige Dynamik dieses Superwahljahres aufzeigen. Die Umfragedaten werden bis kurz vor dem Wahltag rund um die Uhr online erhoben. Civey, das seit den letzten Bundestagswahlen die politische Stimmung im Bund und den Ländern fortlaufend misst, setzt dabei auf eine Verbindung klassischer Survey-Statistik mit künstlicher Intelligenz, mit der verlässliche Daten in Echtzeit möglich sind.Janina Mütze: "Der Zugang zu Informationen zur Meinungsbildung ist ein fester Bestandteil unserer Demokratie. Mit unseren Live-Daten bieten wir einen validen Kompass zur Stimmung im Land. Die Partnerschaft mit WELT Nachrichtensender ermöglicht es uns, aktuellste Entwicklungen für die Zuschauerinnen und Zuschauer mit Daten einzuordnen."Jan Philipp Burgard (Chefredakteur TV & Bewegtbild WELT): "Ich freue mich sehr, dass wir Janina Mütze für eine regelmäßige Präsenz bei uns im Studio gewinnen konnten. Die Umfragen von Civey und die dazugehörigen Analysen sind für unser Publikum ein spannender Seismograf in gesellschaftlichen und politischen Fragen."Janina Mütze ist studierte Volkswirtin und hat vor der Gründung von Civey im Jahr 2015, die Interessen der Venture Capital- und Private Equity-Investoren im politischen Berlin u.a. als Referentin der Geschäftsführung vertreten. 2020 wurde die Unternehmerin mit dem "Digital Female Leader Award" als herausragende Entrepreneurin ausgezeichnet und vom deutschsprachigen "Forbes"-Magazin 2018 in der Kategorie Technologie auf der Liste "30 unter 30" geführt.Pressekontakt:Kathrin MohrKommunikation WELT und N24 Dokukathrin.mohr@welt.dewww.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13399/5023338