Wien (www.fondscheck.de) - Jan Sicking verstärkt seit 1. September als Executive Director das Vertriebsteam bei Goldman Sachs Asset Management, so die Experten von "FONDS professionell".Er unterstütze bei der Zusammenarbeit mit großen Fondsinvestoren, wie Dachfondsmanagern und Fondsselektoren. In diesem Kernsegment wolle Goldman Sachs Asset Management in den kommenden Jahren weiter stark wachsen und Services für Asset Manager gezielt ausbauen. Sicking sei zuvor mehr als sieben Jahre bei BlackRock tätig gewesen. Seine Karriere habe er 2011 als Researcher für Währungsprognosen bei der DZ BANK begonnen. ...

