Wien (www.fondscheck.de) - Der Verwaltungsrat der Dekabank Deutsche Girozentrale hat den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Georg Stocker bis Juli 2027 verlängert, wie das Institut in einer Pressemitteilung bekanntgab, so die Experten von "FONDS professionell".Die aktuelle Amtszeit von Stocker laufe noch bis Mitte 2022. "Georg Stocker hat die Deka gemeinsam mit seinem Vorstandsteam erfolgreich geführt, zuletzt durch die besonders herausfordernde Coronakrise", so DSGV-Präsident und Deka-Verwaltungsratsvorsitzender Helmut Schleweis in der Mitteilung. "Mit der heutigen Entscheidung schaffen wir frühzeitig Kontinuität und Planungssicherheit bei einer der zentralen Führungspositionen in unserer Gruppe." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...