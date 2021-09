Mainz (ots) -Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen startet mit Spielen gegen Bulgarien und Serbien in die Qualifikation für die Fußball-WM 2023 in Australien und Neuseeland. Das ZDF überträgt am Dienstag, 21. September 2021, die Partie gegen Serbien ab 15.45 Uhr live aus Chemnitz. ZDF-Moderator Sven Voss begrüßt die Fußball-Fans aus dem Stadion an der Gellertstraße, Claudia Neumann kommentiert das Spiel.Deutschland trifft in der WM-Qualifikationsgruppe H auf Portugal, Serbien, Israel, die Türkei und Bulgarien. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg darf sich trotz dieser lösbaren Aufgaben allerdings keine Patzer leisten: Nur die jeweiligen Gruppenersten qualifizieren sich für das WM-Turnier in Australien und Neuseeland, das erstmals mit der Rekordzahl von 32 Teilnehmern ausgetragen wird.Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sport"sportstudio" in der ZDFmediathek: https://sportstudio.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5023419