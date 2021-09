Vaduz (ots) -Das Amt für Umwelt hat einen neuen Bericht über die Bilanzierung von Ökosystemen veröffentlicht. Er zeigt auf, welche grosse Bedeutung intakte Ökosysteme wie Wälder, Flüsse, Grasland oder Feuchtgebiete für die lokale Bevölkerung haben.Natürliche Flächen erbringen eine Vielzahl an Leistungen, von denen die Menschen direkt oder indirekt profitieren können. Um den Wert der weltweiten Ökosysteme für die Menschheit aufzuzeigen, beschäftigt sich eine wachsende Forschungsrichtung mit der Monetarisierung dieser sogenannten Ökosystemleistungen (ÖSL). Durch die monetäre Bewertung der ÖSL kann der Schutz natürlicher Flächen im Rahmen von Kosten-Nutzen-Überlegungen (z.B. bei der Planung von Infrastrukturprojekten) einen höheren Stellenwert erlangen. Mit dem vorliegenden Bericht werden die erbrachten Leistungen der bedeutendsten Ökosysteme Liechtensteins bewertet. Darunter fallen die Schutzwälder, die geschützten Naturgebiete (z.B. Wald- und Feuchtgebiete), die renaturierten Fluss- und Bachläufe und die biologische Landwirtschaft. Bei der Interpretation der Zahlen sind die Grenzen des Monetarisierungsansatzes im Auge zu behalten. Aufgrund der Komplexität der ÖSL kann eine Monetarisierung immer nur ein grobes und reduziertes Abbild des ganzheitlichen Werts der ÖSL geben.Welchen finanziellen Wert haben ausgewählte ÖSL in Liechtenstein?Der monetäre Nettowert der ÖSL der vier Gebietstypen wird auf circa 10 bis 35 Mio. CHF pro Jahr geschätzt. Neben den absoluten jährlichen Nettonutzenwerten werden auch die Nettonutzenwerte pro Hektar gezeigt, um einen groben Vergleich der spezifischen ÖSL für die unterschiedlichen Gebietstypen zu ermöglichen. Den Schätzungen zufolge liefern die Schutzwälder und geschützten Wälder als Teil der geschützten Naturgebiete mit je ca. 10 Mio. CHF die mit Abstand relevantesten ÖSL. Mit Blick auf die Zukunft ist anzunehmen, dass sich die Klima- und Umweltthematik weiter akzentuieren wird, wodurch beispielsweise die Einlagerung von CO2 oder der Erhalt der Biodiversität zusätzlich an Bedeutung gewinnen wird. Somit ist zukünftig mit einer Zunahme der monetären Werte der im Bericht untersuchten Ökosysteme zu rechnen. Der Bericht stellt erstmals eine Bewertung der ÖSL in Liechtenstein dar und bietet den politischen Entscheidungsträgern eine wichtige Grundlage für den Umwelt- und Naturschutz.Der Bericht ist auf der Homepage des Amtes für Umwelt unter https://www.llv.li/files/au/osl_li_20210812_final.pdf abrufbar.Pressekontakt:Amt für UmweltHeike SummerT +423 236 61 96Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100877826