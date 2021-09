Unser aktienlust-Dreigestirn ist heute wieder zum 3er-Zoom vereint, nachdem Mick seinen Urlaub in Portugal erholt und motiviert hinter sich gelassen hat. Und schon muss er heute über den Hexensabbat berichten. Was steckt da wohl dahinter? Außerdem geht es um die anstehende Bundestagswahl und mögliche Auswirkungen auf die Immobilienbranche. Auch ausgewählte Einzelaktien werden diskutiert, z.B. Luckin Coffee. Die "chinesische Starbucks" geriet ja wegen Bilanzmanipulationen in die Schlagzeilen. In den Schlagzeilen stehen derzeit aber auch Lithium-Aktien wie Livent. Und ein Münchener Flugtaxi-Unternehmen hat in New York den Börsengang vollzogen. Lohnt hier der Einstieg? Seht Euch hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.