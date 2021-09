Seit Monaten pendelt die Daimler-Aktie in einer Seitwärtsrange zwischen 68 und 80 Euro. Auch am Freitag bewegt sich der DAX-Titel kaum. Doch das könnte sich in Zukunft wieder ändern. Für JPMorgan zählen die Papiere des Autobauers zu den Favoriten in der Branche. Die Bank warnt aber vor anhaltenden Risiken für den Sektor.Der Autosektor hat im laufenden Jahr nach wie vor mit erheblichen Zulieferproblemen zu kämpfen. Vor allem Engpässe bei Halbleitern haben sich ausgewirkt. Nach Ansicht von JPMorgan-Analyst ...

