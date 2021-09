Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise BioNTech. Das Biotech-Unternehmen hat dem Krebs den Kampf angesagt. Dabei setzen die Mainzer auf verschiedene, hochinteressante Ansätze. BioNTech hat eine mRNA-Plattform aufgebaut, mit der das Unternehmen die verschiedensten Krebsarten besiegen will. Derzeit entwickelt BioNTech in der Onkologie-Pipeline 15 Produktkandidaten in 18 klinischen Studien. Bei den Verkäufen steht TUI im Fokus. Spanien ist seit rund drei Wochen kein Hochrisikogebiet mehr. Und das schlägt sich offenbar in den Buchungen beim weltweit größten Reiseveranstalter nieder. Da viele Fernreiseziele noch nicht wieder bereisbar sind, stehen nämlich die Kanaren bei den Kunden mit Blick auf Spät-Herbst und Winter offenbar ganz oben. TUIfly stockt die Kapazitäten im Herbst auf und stellt rund 16.000 zusätzliche Flugsitzplätze in den Markt. Zudem lassen sich die Urlauber ihre Reisen auch mehr kosten und beiben länger.