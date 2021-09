In der Kalenderwoche 37 vom 13.09. bis 17.09.2021 kündigt die JES.GREEN Invest GmbH ihr Kapitalmarktdebüt an. Das Rostocker Photovoltaikunternehmen legt dazu eine fünfjährige Anleihe (ISIN: DE000A3E5YQ2) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro und einem Zinskupon von 5,0 % p. a. auf. Die zufließenden Mittel aus der Anleihe-Emission sollen größtenteils für den Erwerb von Aufdachphotovoltaikanlagen in Deutschland genutzt werden. Seit dem 14. September 2021 kann die Anleihe bereits direkt über die JES.GREEN Invest GmbH gezeichnet werden. Zusätzlich erfolgt ab dem 27. September 2021 (bis zum 13. Oktober 2021) die Zeichnungsmöglichkeit über Depotbanken bzw. die Börse Frankfurt. Die reconcept GmbH verschiebt indes die Börsenzeichnung für ihren neuen reconcept-Green Bond II (ISIN: DE000A3E5WT0) in den Januar 2022. Seit dem 1. September 2021 kann die Anleihe bereits über die Emittentin gezeichnet werden. In dieser Woche hätte eigentlich auch die Zeichnungsphase über die Börse Frankfurt beginnen sollen, allerdings möchte das Unternehmen aufgrund einer "regen Nachfrage" zunächst die exklusive Zeichnungsmöglichkeit über die eigene Webseite forcieren. Die reconcept-Anleihe 2022/28 (WKN A3E5WT) hat ein Volumen von bis zu 10 Mio. Euro und wird jährlich mit 6,25% verzinst. Die Laufzeit beträgt sechs Jahre - vom 25. Januar 2022 bis 25. Januar 2028

Die "EnergieEffizienzAnleihe 2027" (WKN A3H2UH) der Deutsche Lichtmiete AG ist seit dieser Woche mit einem Volumen von 50 Mio. Euro vollständig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...