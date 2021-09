Streik bei Airbus und Premium Aerotec

Werbung



In ganz Deutschland sind laut IG Metall mehr als Zehntausend Arbeiter einen eintägigen Warnstreik eingegangen



Eine geplante Umstrukturierung bei Airbus Operations sowie der Tochtergesellschaft Premium Aerotec führt zu einem Warnstreik in ganz Deutschland. Die beiden Unternehmen haben gut 13.000 Beschäftigte überall in Deutschland. Streikzentren waren Hamburg, Stade, Bremen und Buxtehude bei Airbus sowie Augsburg, Bremen, Varel und Nordenham bei Premium Aerotec.

Worum geht es bei der Umstrukturierung? Primär um die Auflösung der Tochter Premium Aerotec. Das Unternehmen stellt verschiedene Bauteile für Flugzeuge her und wurde ausgegliedert. Das Unternehmen beschäftigt über 7.000 Mitarbeiter, der überwiegende Großteil davon in Deutschland.

Verständnis von der Unternehmensleitung komme den Streikenden entgegen. Versuche, die Stellen zu sichern, seien unterbreitet.





