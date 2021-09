Am deutschen Aktienmarkt geht es vor dem Wochenende deutlich nach unten.Der DAX eröffnete zwar höher, rutscht aber am Nachmittag kräftig ab. Mit seinem bisherigen Tagestief von 15.478,66 Zählern fiel er auch deutlich unter die psychologisch wichtige 15.500er-Marke. Aktuell verliert das Börsenbarometer 1,06 Prozent auf 15.468,47 Einheiten.Nach einem freundlichen Start in den Tag notieren die europäischen Aktienmärkte am Freitagnachmittag mit Abschlägen. Der Dreh ins Minus kam zur ...

