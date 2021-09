Köln (ots) -Im Frühjahr 2020 hat Home Instead in einer Broschüre kurz und knapp 9 Reformvorschläge zur Pflegeversicherung aus ambulanter Perspektive veröffentlicht. Mit dem GVWG sind einige wenige Veränderungen eingeleitet worden. Mit der 2. Auflage liegen nun angepasste Vorschläge vor.Mit dem GVWG kurz vor der Sommerpause hat der Bundestag wenige Punkte aus dem angekündigten Reformpaket des BMG beschlossen. Wichtige und notwendige Entwicklungen sind weiterhin offen und werden von der neuen Regierung angegangen werden müssen. Anfang 2020 hat Home Instead Deutschland konkrete Vorschläge mit Wirkungsbewertung zur Reform der Pflegeversicherung aus ambulanter Sicht vorgelegt. Denn fast 80% der Pflege findet zuhause und nicht in stationären Pflegeeinrichtungen statt. Die häusliche Versorgung zieht sich zudem über viele Jahre, während die stationäre Pflege oftmals nur wenige Monate dauert. Mit Blick auf die notwendigen Entwicklungsbedarfe des Pflegeangebotes haben wir die zweite, überarbeitete Auflage der Broschüre "Gestaltungsvorschläge zur Pflegeversicherungsreform aus ambulanter Sicht" veröffentlicht.Auf wenigen Seiten sind aus Sicht der Praxis sieben wichtige Punkte ausgeführt. Beispielsweise die Schaffung von Rahmenbedingungen, die die Digitalisierung der Pflege ermöglichen und nicht vorschreiben. Auch der Vorschlag eines auf die Kostenentwicklung der Pflegegestehungskosten abgestellten Dynamisierungsfaktors der Sachleistungsbudgets ist ausgeführt.Mit den sieben Vorschlägen soll die anstehende und notwendige Diskussion über die nachhaltige und zukunftsweisende Ausgestaltung der Pflegeversicherung und der gesetzlichen Grundlagen des Pflegeangebots angeregt werden. Nur über den Austausch können tragfähige Lösungen gefunden werden.Über Home InsteadHome Instead wurde 1994 in den USA gegründet und verfügt heute über mehr als 1.200 Standorte in 13 Ländern auf vier Kontinenten. Die Betreuungskräfte von Home Instead ermöglichen hilfs- und pflegebedürftigen Menschen ein Leben in ihrer vertrauten Umgebung.In Deutschland ist HomeInstead seit 2008 vertreten, die Zentrale befindet sich in Köln. Aktuell gibt es landesweit bereits über 150 Betriebe, die allesamt über eine Pflegekassenzulassung verfügen. Zusammen betreuen die deutschen Home Instead-Betriebe mehr als 30.000 Kunden. (Stand: Juni 2021)Pressekontakt:Thomas EisenreichVice President & PressesprecherHome Instead GmbH & Co KGToyota Allee 47, 50858 Kölnthomas.eisenreich@homeinstead.deTelefon 02234-209099-80Mobil 0170-6379446Original-Content von: Home Instead GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157957/5023534