Hagen (ots) -



Es sind noch viele Fragen offen im Zusammenhang mit dem möglichen Anschlagsplan gegen eine Hagener Synagoge. [...] So oder so war der schnelle Polizeieinsatz alternativlos, auch ohne Bombenfund. Denn die jüdische Community hat ein Recht auf Solidarität und Schutz angesichts des massiv wachsenden Antisemitismus. Was wir jetzt, eine gute Woche vor der Bundestagswahl, brauchen, ist eine maßvolle Rhetorik, die bei den Fakten bleibt, statt Ressentiments zu schüren. Fehl am Platz ist rechte Stimmungsmache wie die des großen deutschen Boulevardblattes gestern, im Wahlkampf werde "zu wenig über Islamismus gesprochen". Die Wahrheit ist: Neun von zehn antisemitischen Straftaten kommen aus dem rechten Milieu. Daran ändert auch Hagen nichts.



Pressekontakt:



Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3989



Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/5023533

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de