Exactech, ein Entwickler und Hersteller innovativer Implantate, Instrumente und intelligenter Technologien für die Gelenkersatzchirurgie, gab heute bekannt, dass die erste anatomische Schulter-Totalchirurgie in Europa mit seiner knochenerhaltenden 3D-gedruckten EquinoxeStemless Shoulder durchgeführt wurde. Prof. Mark Tauber, MD, PhD, von der Athos Klinik in München, Deutschland, führte Anfang dieses Monats die erste Operation durch.

Prof. Mark Tauber, MD, PhD, of Athos Klinik in Munich, Germany performed the first surgery in Europe using Exactech's bone-conserving, 3D-printed Equinoxe Stemless Shoulder (Photo: Business Wire)

"Es war wunderbar, der erste Anwender der schaftlosen Humeruskomponente von Exactech in Europa zu sein", so Tauber. "Ich verwende seit 2007 schaftlose Implantate mit verschiedenen Systemen, daher weiß ich, wovon wir sprechen, und muss Exactech zu diesem Produkt gratulieren. Die benutzerfreundliche Instrumentierung und das Implantatdesign haben einen wirklich überzeugenden Eindruck in Bezug auf die Primärstabilität hinterlassen."

Die Equinoxe Stemless Shoulder wurde 2018 in den USA eingeführt und wird im direkten Metall-3D-Druck mit hochpräzisen Lasern hergestellt, um ihren porösen Knochenkäfig zu erzeugen. Die Knochenkäfigstruktur dieser Humeruskomponente ist für die anfängliche Presspassung und biologische Fixierung ausgelegt.

"Wir freuen uns sehr, dieses innovative Produkt unseren europäischen Partnern, Chirurgen und Patienten anbieten zu können. Wir hoffen, dass dieses Implantat vielen Patienten hilft, wieder das zu finden, was sie lieben, und freuen uns darauf, unsere Vertriebsmitarbeiter und Chirurgenkunden zu unterstützen", sagt Bruce Thompson, Senior Vice President of International Sales von Exactech.

Zu den weiteren Produktmerkmalen zählen die optimierte Porengröße, -zahl und -porosität der Humeruskomponente sowie die chirurgische Effizienz durch die einzige Instrumentenablage. Chirurgen können es auch in Verbindung mit den Standard- und Augmented-Glenoidlösungen des Equinoxe Shoulder Systems verwenden.

Die Stemless Shoulder wurde von den Ärzten Curtis Noel von der Crystal Clinic in Akron, Ohio, entworfen; Felix "Buddy" Savoie von der Tulane University in New Orleans, La.; Pierre-Henri Flurin, Clinique du Sport in Bordeaux-Mérignac, Frankreich; Ryan Simovitch von HSS Florida in West Palm Beach, Florida; Thomas Wright von der University of Florida in Gainesville, Florida, und Joseph Zuckerman vom NYU Langone Orthopaedic Hospital in New York City.

Exactech plant, für den Rest des Jahres 2021 zusätzliches Inventar einzuführen. Interessierte Chirurgen können auf den kommenden Gesellschaftsmessen in ganz Europa oder auf den Websites der einzelnen Länder mehr über das Implantat und seine Instrumentierung erfahren:

Über Exactech

Exactech ist ein globales Unternehmen für Medizinprodukte, das orthopädische Implantate, zugehörige chirurgische Instrumente und die Active Intelligence-Plattform intelligenter Technologien für Krankenhäuser und Ärzte entwickelt und vermarktet. Exactech hat seinen Hauptsitz in Gainesville, Florida, und vermarktet seine Produkte in den Vereinigten Staaten, zusätzlich zu mehr als 30 Märkten in Europa, Lateinamerika, Asien und dem Pazifik. Besuchen Sie www.exac.com für weitere Informationen und kontaktieren Sie uns auf LinkedIn, VuMedi, YouTube Instagram und Twitter.

