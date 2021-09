Berlin (ots) -Wird das Rennen um das Rote Rathaus doch noch einmal spannend? In den vergangenen Wochen lag SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey vorn. Laut Umfrage für das ZDF, die am Freitagvormittag veröffentlicht wurde, holen die Grünen aber auf. Danach könnte es sogar ein Kopf-an-Kopf-Rennen um das Rote Rathaus geben.Für einen kurzen Moment verspürten die Grünen und ihre Spitzenkandidatin Bettina Jarasch mächtig Aufwind. Doch die Ernüchterung kam am Abend. In einer weiteren Umfrage, diesmal für die ARD, lag die SPD wieder mit deutlichem Abstand auf Platz eins.Also alles wie gehabt? Nein. Sehr viele Berliner sind offenbar noch unentschlossen, da ist doch noch einiges drin in den letzten Tagen des Wahlkampfs.Schauen wir uns die Wettbewerber an: SPD-Kandidatin Giffey hat klar gemacht, wofür sie steht: Sie ist für den Neubau von 200.000 Wohnungen und gegen die Enteignung von Wohnungsunternehmen. Die inhaltliche Abgrenzung zu Linken und Grünen ist deutlich erkennbar.Bettina Jarasch versucht es nun auf Veranstaltungen mit direkten Attacken auf Franziska Giffey. So habe die Sozialdemokratin die neue Bauordnung und auch das Mobilitätsgesetz - Vorzeigeprojekte der Grünen - im letzten Moment im Abgeordnetenhaus stoppen lassen. Jarasch sucht die Konfrontation mit Giffey, auch um bei den unentschlossenen Wählern noch punkten zu können.Und die CDU? Ihr Spitzenkandidat Kai Wegner stellte am Freitag ein 100-Tage-Programm vor, das auch Schnittmengen mit der SPD hat. So findet sich dort das 365-Euro-Jahresticket wieder, das der noch amtierende Regierende Bürgermeister Michael Müller vorgeschlagen hatte.Noch kämpft jeder für sich. Doch die Parteistrategen denken schon über den Wahltag hinaus.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53614/5023565