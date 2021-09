In einem Video hat Tesla erstmals Details zu seinem seit 2016 entwickelten Spezialglas verraten. Tesla Glass kommt sowohl in Elektroautos als auch bei Solardachziegeln zum Einsatz. Vor ziemlich genau fünf Jahren war in US-Medien erstmals über ein Projekt bei Tesla berichtet worden, in dem sich der Elektroautobauer angeblich mit Glas beschäftigen sollte. Als Leiter setzte Tesla auf Mike Pilliod, seines Zeichens zuvor mitverantwortlich für die Entwicklung von Materialien bei Apple. Da das Tesla-Projekt offenbar als Top-Secret eingestuft war, blieben weitere Informationen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...