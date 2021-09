Die deutschen Aktien haben sich nach einem positiven Start inzwischen in den roten Bereich zurückgezogen und warten den großen Verfall an der Eurex ab. Bei den Einzelwerten steht eine mögliche Übernahme des Staatsanteils an der Commerzbank durch den US-Investor Cerberus im Fokus. Die Aktie von Continental kann zudem nach dem gestrigen Börsengang von Vitesco wieder zulegen, während die Aktien von Morphosys erste Anzeichen einer Gegenreaktion nach dem steilen Absturz zeigen. Die Aktie von TUI hofft derweil auf eine Verlängerung der Urlaubssaison und ...

