St. Paul, Minnesota (ots/PRNewswire) -Die 3M Bonding Process Center unterstützen Hersteller bei der Optimierung von Geschäftsergebnissen und NachhaltigkeitszielenDer Unternehmensbereich Industrieklebstoffe und -bänder von 3M (NYSE:MMM) baut seine Bonding Process Center in St. Paul, USA, Neuss, Deutschland, und Shanghai, China, weiter aus. Vor dem Hintergrund eines wachsenden Trends zur Automatisierung in der Fertigung bieten die 3M Bonding Process Center einen Ausgangspunkt für die Entwicklung und Planung automatisierter Klebelösungen.Die 3M Bonding Process Center sollen dabei helfen, maßgeschneiderte Prozesslösungen für komplexe Klebeprobleme zu finden, und ermöglichen den Kunden nun auch den virtuellen Zugang zu den Zentren für Beratungen und Live-Demonstrationen. Die 3M Bonding Process Center, früher bekannt als Global Adhesives Solutions Lab, verbinden Kunden mit lokalen 3M Experten und ermöglichen eine Partnerschaft, die Probleme löst und Prozesse optimiert.Um diese Weiterentwicklung zu markieren, bieten die Ingenieure und Experten von 3M virtuelle Beratungsgespräche mit Kunden und Interessenten in den 3M Bonding Process Center an allen drei Standorten an. Diese Präsentationen zeigen, wie die wachsenden Fähigkeiten des Unternehmens eingesetzt werden können, um positive Geschäftsergebnisse für Fertigungs- und Montageunternehmen zu erzielen."Wir freuen uns, mehr über unser hochmodernes Bonding Process Center-Angebot an drei Standorten rund um den Globus zu berichten. Diese Einrichtungen sind darauf ausgerichtet, unseren Kunden bei der Lösung ihrer wichtigsten Probleme zu helfen" erläuterte Taylor Harper, Global Business Development Director bei 3M."Bei 3M bauen wir unser globales Know-how in den Bereichen Automatisierung und Data Science weiter aus, um unsere Kunden in jeder Phase ihrer Automatisierungsreise zu unterstützen. Unsere Technologien, unser Wissen und unsere hochgradig maßgeschneiderten Lösungen ermöglichen es Herstellern, geschäftliche Vorteile zu erzielen, die von höherer Produktivität bis hin zu erheblichen Kostensenkungen reichen. Wir möchten unsere Kunden bei der Integration von immer mehr Automatisierung in ihre Fertigungsprozesse unterstützen, damit sie ihre Gesamtziele erreichen können", so Harper weiter.Zu den wichtigsten Vorteilen der Automatisierung gehören die Verbesserung von Produktivität, Qualität und Sicherheit sowie die Senkung der Stückkosten und die Verringerung der Abhängigkeit von Arbeitskräften. Diese Vorteile treten immer deutlicher zutage: Jüngste Zahlen zeigen, dass der weltweite Markt für Industriesteuerung und Fabrikautomation von 133,1 Mrd. USD im Jahr 2021 auf 197,8 Mrd. USD im Jahr 2026 anwachsen soll.1"Ganz gleich, ob Kunden daran interessiert sind, die neuesten Innovationen in den Bereichen Dosierung und Automatisierung zu testen, oder ob sie einfach nur ein besseres Klebeband oder einen besseren Klebstoff suchen, um ihre Komponenten miteinander zu verbinden - unsere Wissenschaftler und Ingenieure werden mit ihnen zusammenarbeiten, um maßgeschneiderte Lösungen für ihre Produktionsherausforderungen zu finden und zu entwickeln", so Harper.Das Bonding Process Center ermöglicht es den Kunden, die optimale Kombination zu finden, um ihre Produktionsanforderungen und Geschäftsergebnisse zu erfüllen, entweder durch einen interaktiven Besuch aus der Ferne oder durch einen Besuch vor Ort. 3M Experten stehen bereit, um mit verschiedenen Arten von Klebebändern und Klebstoffen zu experimentieren und Dosieroptionen zu testen, die von manuellen Dosiergeräten bis hin zu voll programmierbaren Maschinen reichen, um die richtige Lösung für jeden Kunden zu finden. Darüber hinaus sind die Zentren mit allen Montagearten vertraut, von großen Flächen bis hin zu kleinen Verbindungen und Vergussarbeiten, und bieten dosiertes 1- und 2-Komponenten-Dosieren, automatisches Dosieren von Klebebändern, Hotmelt-Technologien und mehr."Für die meisten Probleme gibt es mehr als eine Lösung, und unsere BPC-Experten helfen den Kunden bei der Auswahl der für ihre Situation am besten geeigneten, indem sie sie persönlich zur Prozessentwicklung und -verbesserung beraten, ihnen die Möglichkeit geben, verschiedene Systeme zu testen, und sie auch nach dem Besuch des Zentrums unterstützen. Wir freuen uns darauf, unsere Kunden an allen unseren Bonding Process Center-Standorten begrüßen zu dürfen", fügte Harper hinzu.Als Konzern mit einem Umsatz von 32 Milliarden US-Dollar investiert 3M 6 % seiner Einnahmen in Forschung und Entwicklung, und das Bonding Process Center ist ein Beispiel dafür, wie Investitionen in zukunftsweisende Lösungen zum Wachstum und zur Entwicklung des Unternehmens beitragen können.Erfahren Sie mehr über das 3M Bonding Process Center und vereinbaren Sie einen Termin, indem Sie die Webseite Bonding and Assembly Resources besuchen, die Sie "hier" finden.Informationen zu 3MBei 3M wenden wir die Wissenschaft auf kollaborative Weise an, um das Leben unserer Mitarbeiter und Kunden auf der ganzen Welt täglich zu verbessern. Weitere Informationen über die kreativen Lösungen von 3M für globale Herausforderungen finden Sie unter www.3M.com oder auf Twitter @3M oder @3MNews.1 Research and Markets, Global Industrial Control & Factory AutomationMarket by Solution (SCADA, PLC, DCS, MES, Industrial Safety, PAM), Component(Industrial Robots, Industrial 3D Printing, Process Analyzer, Machine Vision,HMI), Industry, Region - Forecast to 2026(2021)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1627924/3M_Bonding_Process_Center_Neuss.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1627925/3M_Bonding_Process_Center_Shanghai.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1627926/3M_Bonding_Process_Center_St_Paul.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1343410/3M_Logo.jpgPressekontakt:Elise Otteneaotten.cw@mmm.comOriginal-Content von: 3M, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65639/5023589