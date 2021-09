Osnabrück (ots) -CDU-Generalsekretär hat kein Problem mit Youtuber RezoZiemiak hat noch nie davon geträumt, Youtuber den Kanal abzudrehen - "Finde es toll, dass wir in einem Land leben, wo jeder seine Meinung sagen darf"Osnabrück. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak nimmt die regelmäßigen Angriffe des Youtubers Rezo auf seine Partei sportlich. Auf die Frage der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ), wie oft er schon Lust gehabt hätte, Rezo den Kanal abzudrehen, sagte Ziemiak: "Noch nie. Bei aller Konfrontation und Auseinandersetzung finde ich es toll, dass wir in einem Land leben, wo jeder seine Meinung sagen darf." Der Youtuber hatte 2019 ein Video mit dem Titel "Die Zerstörung der CDU" veröffentlicht, in diesem Sommer legte er nach und veröffentlichte weitere kritische Beiträge zur "Zerstörung" der CDU.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5023606