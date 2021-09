DJ SPD/Scholz kündigt Sofortprogramm für neue Wohnungen an

FRANKFURT (Dow Jones)--SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz will mit einem Fünf-Punkte-Sofortprogramm den Bau Hunderttausender erschwinglicher Miet- und Eigentumswohnungen in ganz Deutschland voranbringen. "Überall in Deutschland erleben wir, dass günstige Mietwohnungen Mangelware sind und dass sich viele den Traum vom Eigenheim nicht mehr erfüllen können", sagte Scholz der Augsburger Allgemeinen.

"Damit Mieten und Kaufpreise weniger stark steigen, müssen in ganz Deutschland 400.000 neue Wohnungen entstehen, darunter mindestens 100.000 öffentlich geförderte Wohnungen", sagte Scholz. Er wolle ein Bündnis für Wohnen aus Bundesregierung, Ländern und Kommunen, Wohnungsunternehmen, Bauwirtschaft, sowie Mieter- und Vermieterverbänden, kündigte der SPD-Kanzlerkandidat für den Fall eines Wahlsiegs an. "Viel gebaut wird, wenn alle an einem Strang ziehen."

Konkret sieht das der Augsburger Allgemeinen vorliegende Fünf-Punkte-Programm neben dem von Scholz angekündigten "Bündnis für bezahlbare Wohnungen" und der Stärkung der Kommunen auch ein Mietenmoratorium für angespannte Wohnungsmärkte vor.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 17, 2021 22:00 ET (02:00 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.