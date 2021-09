San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Supermicro erweitert Campus auf über 464.500 Quadratmeter, um IT-Gesamtlösungen für Tausende von Cloud-Implementierungen zu unterstützen, die Energiekosteneinsparungen und eine Reduzierung des CO2-Fußabdrucks ermöglichenSuper Micro Computer, Inc. (SMCI), ein weltweit führender Anbieter von Unternehmenscomputern, Speicher- und Netzwerklösungen sowie grüner Computertechnologie, erweitert seinen US-Hauptsitz mit mehreren Standorten in San Jose, Kalifornien, um eine neue Anlage. Kunden können in diesem konsolidierten Campus mit den Ingenieuren von Supermicro zusammenarbeiten und auf ein Rechenzentrum vor Ort zugreifen, um die richtige Balance zwischen On-Prem-, Colocation- und Public-Cloud-Workload-Szenarien zu entwickeln, zu testen und zu erstellen, die für die unternehmerischen Herausforderungen von morgen optimiert sind. Der Neubau ist über 18.500 Quadratmeter groß und die jüngste Erweiterung des Green Computing Park von Supermicro. Es wird ein Command Center umfassen, das neue und innovative Lösungen unterstützt, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kunden weltweit gerecht werden. Neue Technologien wie künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen (AI/ML), 5G Edge und On-Prem-Cloud-Software und -Hardware können schnell integriert und für die anspruchsvollsten Workloads getestet werden. Der Hauptsitz von Supermicro im Silicon Valley umfasst mehr als 12 Gebäude mit einer Fläche von über 139.000 Quadratmetern, in denen Entwicklung, Fertigung und Kundendienst untergebracht sind."Wir freuen uns, dass wir B23 mit seinem Command Center und Autokonfigurator im Herzen des Silicon Valley hinzufügen können, um unsere Cloud- und Unternehmenspartner zu unterstützen", sagte Charles Liang, Präsident und CEO. "Supermicro wurde vor 28 Jahren in den USA gegründet und ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Server und Storage. Wir liefern unseren Kunden genau die besten Produkte und Dienstleistungen und bauen unser Lösungsangebot weiter aus, um die Infrastrukturanforderungen einer breiten Palette von Kunden zu erfüllen. Der neue Standort wird sich auf IT-Gesamtlösungen konzentrieren, darunter Software, fortschrittliche Flüssigkeitskühlung und Plug-and-Play-Systeme (PnP) auf Rack-Ebene, die unsere marktbewährten Server- und Speicherlösungen nutzen."Darüber hinaus wird die neue Anlage ihren sauberen, brennstoffzellenbasierten Strom mit zwei Megawatt vollständig aus Erdgas erzeugen, wobei Server von Bloom Energy zum Einsatz kommen, die Supermicro bereits nutzt. Der Standort ist als ressourceneffiziente LEED-Anlage (Leadership in Energy and Environmental Design) ausgewiesen, die weniger Wasser und Energie verbraucht."Ich bin begeistert, dass Supermicro seinen im Silicon Valley angesiedelten Green Computing Park mit einer neuen Produktionsstätte weiter ausbaut", sagte Sam Liccardo, Bürgermeister der Stadt San Jose. "Seit 28 Jahren hat Supermicro mit seinen Arbeitsplätzen, Innovationen und fortschrittlichen Technologien einen enormen Beitrag zu unserer Wirtschaft im Silicon Valley geleistet und den Erfolg von Tausenden von Kunden weltweit ermöglicht."Die neue Anlage ist für die Montage einer großen Anzahl von Clustern und Racks bestimmt, bei denen eine Wasserkühlung für Serversysteme als Teil der Lösung erforderlich sein kann. Angesichts der gestiegenen Nachfrage nach Supermicro-Produkten wurde eine neue Anlage benötigt, um die rechtzeitige Lieferung von Großaufträgen, die modernste Technologie enthalten, zu gewährleisten. Darüber hinaus erfordert das neue Supermicro Rack Plug and Play Programm eine schnelle Lieferung von definierten Lösungen, die als komplette Einheit getestet werden müssen, was einen großen Bereitstellungsbereich erfordert. Diese Systeme erreichen die höchste Stufe der Integration und Prüfung der Serverfertigung - L12. Dank der zugewiesenen Fläche kann das Team von Rack Integration Services gleichzeitig an mehreren Systemen von Kunden mit mehreren Racks arbeiten und so den Lieferdurchsatz erhöhen. Durch die Kombination von Forschung und Entwicklung, Fertigung und Lösungsentwicklung unter einem Dach wird die Auslieferung an die Kunden beschleunigt, so dass diese schneller über fortschrittliche Technologien zur Lösung komplexer IT-Herausforderungen verfügen.Informationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro (SMCI), der führende Innovator im Bereich hochleistungsfähiger, hocheffizienter Servertechnologie, ist ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Server Building Block Solutions® für Enterprise Data Center, Cloud Computing, künstliche Intelligenz und Edge Computing Systeme. Supermicro setzt sich mit seiner "We Keep IT Green®"-Initiative für den Schutz der Umwelt ein und bietet seinen Kunden die energieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen auf dem Markt.Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Handelsmarken und/oder eingetragene Handelsmarken von Super Micro Computer, Inc.Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1628375/supermicro1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1628374/supermicro2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1628373/supermicro3.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpgPressekontakt:Greg KaufmanSuper Micro Computer, Inc.PR@supermicro.comOriginal-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63529/5023627