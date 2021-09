Tokio (ots/PRNewswire) -- Das Treffen findet von 2. bis 5. Oktober 2021 statt, gemeinsame Suche nach einer besseren Zukunft für die Menschheit -Das STS forum hält von 2. bis 5. Oktober 2021 seine 18. Jahrestagung ab. Hochrangige Experten aus der ganzen Welt, darunter professionelle Wissenschaftler, Politiker und Wirtschaftsführer, werden online zusammentreten, um über die drängenden wissenschaftlichen und technologischen Fragen zu sprechen, denen sich die Welt gegenübersieht, und um ein internationales Netzwerk aufzubauen.Termine: Samstag, 2. Oktober bis Dienstag, 5. Oktober 2021Veranstaltungsort: LIVE ONLINE aus Kyoto, JapanTeilnahme: Nur auf EinladungEinladungsanträge können über https://www.stsforum.org/kyoto2021/ gestellt werden.ProgrammIm Rahmen des Forums werden dieses Jahr 20 Online-Sitzungen abgehalten. Einige Themen-Beispiele sind "Globale Pandemie - Erkenntnisse und Prognosen", "Grüne Erholung für eine nachhaltige Gesellschaft ", "Disruptive Technologien für die Industrie", "Die zweite Quantenrevolution und die Gesellschaft", "Licht- und Schattenseiten der digitalen Wirtschaft", und " Auf dem Weg zu Netto-Null-Emissionen".Bestätigte RednerMehr als 100 herausragende Redner, darunter 14 Nobelpreisträger, haben ihre Online-Teilnahme bestätigt:Politische Entscheidungsträger:- Mariya Gabriel, Kommissarin der Europäischen Kommission, EU- Laksana Tri Handoko, Vorsitzender der National Research and Innovation Agency, Indonesien- Helen Elizabeth Clark, 37. Premierministerin von NeuseelandFührungskräfte aus der Wirtschaft:- Nathan Myhrvold, Gründer und Chief Executive Officer, Intellectual Ventures, USA- Terry Brady, Präsident und CEO, Underwriters Laboratories Inc., USA- Ahmad O. Al-Khowaiter, Chief Technology Officer, Saudi Arabian Oil Company, Saudi-ArabienAkademische Vertreter:- Anthony S. Fauci, Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, USA- George Fu Gao, Generaldirektor des chinesischen Zentrums für Krankheitskontrolle und -prävention, China- Gerald H. Haug, Präsident der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, DeutschlandInternationale Organisation/Medien:- Seth Berkley, CEO, Gavi, die Impfallianz- Magdalena Skipper, Chefredakteurin, Nature, Großbritannien- Holden Thorp, Chefredakteur, Science, USAVollständiges Programm (wird täglich aktualisiert):https://www.stsforum.org/kyoto2021/Online-Berichterstattung für die MedienMelden Sie sich bitte hier an; https://www.stsforum.org/media/Szenen aus der letztjährigen Jahresversammlung:https://kyodonewsprwire.jp/release/202109139960?p=imagesYouTube:https://www.youtube.com/watch?v=Z1ykQ8GL4Rc&ab_channel=STSforum (https://www.youtube.com/watch?v=pNtFlPkHuZk&ab_channel=STSforum)https://www.youtube.com/watch?v=pNtFlPkHuZk&ab_channel=STSforumInformationen zum STS forumDas STS forum, eine 2004 gegründete Non-Profit-Organisation, hat das Ziel, eine einzigartige Plattform für die führenden Politiker der Welt bieten, um zusammenzutreten und gemeinsam zu diskutieren, wie aus langfristiger Perspektive mit Wissenschaft und Technologie für die Zukunft der Menschheit umgegangen werden soll.https://www.stsforum.org/Original-Content von: STS forum (NPO), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158690/5023629