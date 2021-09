Ratingen (ots) -Wellness für Frauen Ratingen Lintorf, Hösel - Kosmetikstudio Katharina Schmidt hat sich zur absoluten Nummer 1 entwickeltDas Kosmetikstudio von Katharina Schmidt in Essen-Kettwig offeriert ein umfangreiches Spektrum an Serviceleistungen für hochklassige und ganzheitliche Schönheitspflege. Nebst umfassender Hautkenntnis bietet sie auch hocheffektive Erzeugnisse an, die die Belange ihrer Kunden mit Elementen wie Spa-Ritualen vervollständigen, die dazu beitragen, eine innere und äußere Harmonie zu schaffen. Die Kombination dieser Behandlungen ist ein Weg, wie das einzigartige Erlebnis in Katharina Schmidt's Studio Frauen dabei hilft, dem Alltag zu entfliehen und sich verwöhnen zu lassen; es schafft innere und äußere Schönheiten, indem es Ihnen Zeit erschafft, Sie selbst zu sein!Vor allem für den Fall, dass Sie auf der Suche nach "Wellness für Frauen Ratingen Lintorf, Hösel (https://kosmetik-essen-schmidt.de/)" sind, haben Sie mit dem Kosmetikinstitut Katharina Schmidt aus Essen Kettwig den goldrichtigen Anbieter gefunden.Wenn die Seele aufblüht, spiegelt sich dies in einer blühenden Schönheit wider. Gemäß Katharina Schmidts Leitsatz, dass die Haut wie ein offenes Buch und ein Spiegel für das ganze Wesen behandelt werden sollte, gestaltet sie Maßnahmen, die auf diversen Ebenen ansetzen, sowohl mit äußerer Pflege wie auch mit der Analyse gewichtiger Energiepunkte, die durch die verschiedensten Vorgehensweisen bewusst gemacht werden, so dass Potenziale und Stärken in Ihnen bewusst sichtbar werden!Ein außergewöhnliches Treatment nennt sich "Beauty by the Doc". Dabei begleitet Katharina Schmidt Damen, welche sich für eine Schönheitsoperation entschieden haben. Im Vorfeld der Operation bereitet die Spezialistin die Haut ideal auf den anstehenden Eingriff vor. Und danach hilft die manuelle Lymphdrainage dabei, dass Schwellungen rascher nachlassen und hiermit die Ausfallzeit nach der OP so niedrig wie realisierbar ausfällt.Katharina Schmidt offeriert darüber hinaus unzählige Beauty Extras an, die von Treatments der Hände und Augen über Massagen bis hin zum Waxing reichen. Auf diese Weise stellt sich die Kundin ihren ganz persönlichen Schönheitstag zusammen und arrangiert Anwendungen im Beauty Spa mit Massagen für Frauen. Das Ambiente verspricht eine Atmosphäre, in der man sich geborgen und wohl fühlt.Die Geschäftsinhaberin verfolgt in ihrem Kosmetikstudio einen holistischen Ansatz, welchem sie seit 25 Jahren treu geblieben ist. Nach der Ausbildung in der namhaften Kosmetikschule Schrammek in Essen und einem Praktikum in der dermatologischen Praxis Buljanovic Kröpfl arbeitete sie im Breitenbacher Hof in Düsseldorf und als Kosmetikerin in einer Schönheitsfarm im hochalpinen Raum. Schon damals lag ihr Hauptaugenmerk auf dem Zusammenwirken von Schönheit und einem inneren Gleichgewicht. Schönheit entsteht nicht allein von außen, sondern gleichwohl von innen. Das beginnt bei einer gesunden Ernährungsweise und geht über Sport bis hin zur persönlichen Einstellung und dem seelischen Befinden.Im Jahr 2009 fand Schmidt am eigenen Leibe heraus, dass eine große Anzahl hochpreisige Produkte aus der Kosmetik mit oftmals bedenklichen, toxischen Wirkstoffen oder Inhaltsstoffen überfrachtet sind, die nicht nur der Hautoberfläche schaden, sondern andere Nebenwirkungen haben. Das Umdenken lenkte ihren Fokus auf bionome Pflegeprodukte mit längerer Verträglichkeit, einem Maximum an Wirksamkeit und akademisch fundierten Wirkstoffen. Selbstverständlich sind die Produkte frei von konservierenden Stoffen, Rohöl, Duftstoffen und Wirkstoffen tierischen Ursprungs. Dr. Baumann ist eine deutsche Firma die global, die einzige Pflegeserie produziert, die zu 100% aus hautidentischen Bestandteilen und Vitaminen besteht.Ziel ist es, ob bei Linien, Fältchen, Akne oder vielen anderen Problemstellungen, die Haut ins Gleichgewicht zu bringen. Hautspannung, Durchblutung und Lymphtätigkeit sorgen für ein schönes Hautbild und festes Gewebe. Die exklusive, ganzheitliche Schönheitspflege folgt der Leitlinie "Gut aussehen und sich gut fühlen".Überaus populär sind die Gutscheine für einen Wellness Tag, Beauty Tag oder Schönheitstag, die sich super als Geschenkidee für die Partnerin oder eine besondere Freundin eignen.Die folgenden Serviceleistungen bietet das Kosmetikstudio Katharina Schmidt: Kosmetische Gesichtsbehandlung, Massage für Frauen, Wellness für Frauen, Waxing, Maniküre und Brauen färben.Vielmehr Auskünfte, auch zum Themenbereich "Wellness für Frauen Ratingen Lintorf, Hösel", erhalten Sie auf https://kosmetik-essen-schmidt.de/Pressekontakt:Katharina SchmidtTelefon: +49 2054-946 98 18E-Mail: info@kosmetik-essen-schmidt.deOriginal-Content von: Kosmetik Schmidt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158616/5023643