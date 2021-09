Köln, Deutschland (ots/PRNewswire) -Launca Medical, ein führender Anbieter innovativer Scanlösungen für die digitale Zahnmedizin, kündigte heute seine Teilnahme an der Internationalen Dental-Schau (IDS) 2021 an, der weltweit größten Fachmesse für die Dentalbranche. Launca wird seine neueste Innovation, den Intraoralscanner DL-206, am Stand P-018 in Halle 10.2 vorstellen. Die Veranstaltung findet vom 22. bis 25. September 2021 in Köln statt.Als jüngste Ergänzung der Launca DL-200 Serie ist der Launca DL-206 ein puderfreier Intraoralscanner mit ergonomischem Design, geringem Gewicht und hoher Scangeschwindigkeit, der sowohl für den Zahnarzt als auch für den Patienten ein angenehmes Scannen ermöglicht und hervorragende Behandlungsergebnisse liefert.Mit der firmeneigenen 3D-Scantechnologie von Launca kann DL-206 komplexe zahnmedizinische Fälle mit verbesserter Genauigkeit und Echtzeit-Visualisierung schnell angehen. Der Intraoralscanner ist sowohl als Cart- als auch als tragbare Version erhältlich und bietet damit mehr Flexibilität für die Bedürfnisse von Zahnarztpraxen.Launca Medical ist ein schnell wachsendes Unternehmen im Dentalbereich, das bei den HCA Medtech Awards 2021 zwei Auszeichnungen erhielt - Dentistry Solution Initiative of the Year und Digital Innovation of the Year. Mit seinem preisgekrönten Intraoralscanner DL-206 hat sich Launca Medical zu einem wichtigen Akteur auf dem Markt entwickelt und gehört nun zu den am meisten erwarteten Ausstellern der Branche auf der IDS 2021."Wir freuen uns sehr, dass die Branche wieder zu Präsenzveranstaltungen zurückkehrt", sagte Dr. Jian Lu, Gründer und CEO von Launca Medical. "Die IDS ist für uns eine wichtige Plattform, um mit Zahnärzten in Kontakt zu treten und die neuesten digitalen Lösungen zu präsentieren, mit denen wir Zahnarztpraxen bei einem reibungslosen und effizienten digitalen Wandel unterstützen."Vertreter von Launca stehen in Halle 10.2, Stand P-018, während der gesamten Veranstaltung für persönliche Gespräche und Produktvorführungen zur Verfügung. Besucher können Launca Medical auch digital über IDSconnect erreichen.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.launcadental.com und folgen Sie Launca Medica auf Facebook (https://www.facebook.com/launcadental) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/launca-medical).Informationen zu Launca MedicalDas 2013 von Dr. Jian Lu (Ph.D., California Institute of Technology, USA) gegründete Unternehmen Launca Medical hat seinen Hauptsitz in Songshan Lake, Dongguan (China), und verfügt über weitere Niederlassungen in Shenzhen (China). Launca hat sich auf die Entwicklung von intraoralen Scansystemen konzentriert, die auf der firmeneigenen 3D-Bildgebungstechnologie basieren, und hat erfolgreich eine Reihe von intraoralen Scannern auf den Markt gebracht. Derzeit hat Launca seine intraoralen Scanner in über 80 Länder geliefert.Pressekontakt:Karl ChenHead of Marketing+86-13826462094marketing@launcamedical.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1626702/Image1.jpgOriginal-Content von: Launca Medical, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158692/5023640