Letzte Woche sah es zuerst nach einer möglichen Bewegung Richtung 16.000 aus, aber dann kam es doch anders. Ob es die Angst vor einer Evergrande Pleite, enttäuschende US-Arbeitsmarktdaten oder einfach bereits sehr hohe, zu hohe eingepreiste Erwartungen waren, auf jeden Fall ging es am letzten Handelstag der Eurex-Verfallstermine in einer Kursachterbahn hoch und dann kräftig "runter". Kein guter Wochenausklang und ganz bestimmt kein guter Vorlauf für die nächste Woche. Symptomatisch für das Handeln in einer immer engeren Handelsrange des DAX ohne Kraft für einen Ausbruch nach oben und gleichzeitig ...

