Wasserstoff könnte für den Luftfahrtsektor sehr interessant sein. So ist heute schon bekannt, dass mit dem Gas längere Flugstrecken als mit Kerosin möglich sind. So erklärte kürzlich der Easyjet (WKN: A1JTC1)-Ausbildungskapitän Mark Farquhar, dass 18 Tonnen Flüssig-Wasserstoff genügen, um von Stuttgart bis nach Melbourne zu fliegen. Mit den besten Lithium-Ionen-Batterien wäre dagegen nur die Strecke Frankfurt-Stuttgart möglich. Große Flugzeugbauer wie Airbus (WKN: 938914) arbeiten bereits an Wasserstoff-Flugzeugen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...