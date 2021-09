Beim Ölpreis setzt sich die Rallye fort. Anleger sollten auf den Zug aufspringen.Für Anleger sind Kursbewegungen am Rohstoffmarkt häufig kaum nachvollziehbar und die Ölrallye macht da keine Ausnahme. Allein seit Oktober 2020 hat sich die als Benchmark etablierte US-Sorte Western Light Intermediate, kurz WTI, im Wert auf 70 Dollar je Barrel (159 Liter) mehr als verdoppelt. In der Spitze betrug das Plus 115 Prozent.Um die Preisentwicklung zu verstehen, muss man in die Vergangenheit reisen, an den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...